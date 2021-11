मोदी सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, कांग्रेस बोली- 'टूट गया अभिमान'; पढ़ें पूरा बयान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र को संबोधित (PM Narendra Modi Address Nation) किया और इस दौरान तीन नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी. कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी जीत बतानें में जुट गई है.

पीएम मोदी द्वारा नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने किसानों की जीत बताया. कांग्रेस (Congress) ने ट्वीट कर कहा, 'टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान.' वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा, 'देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया. अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो! जय हिंद, जय हिंद का किसान!'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली. तीनों कानून रद्द. 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए. उनकी शहादत अमर रहेगी. आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था. मेरे देश के किसानों को मेरा नमन.'

कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'ग्रेट न्यूज! #गुरुनानकजयंती के पावन अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद. मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करती रहेगी!'

Great news! Thankful to PM @narendramodi ji for acceding to the demands of every punjabi & repealing the 3 black laws on the pious occasion of #GuruNanakJayanti . I am sure the central govt will continue to work in tandem for the development of Kisani! #NoFarmers_NoFood @AmitShah

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा, 'हर एक किसान को मेरा हार्दिक अभिनंदन, जिसने अथक संघर्ष किया और उस क्रूरता से विचलित नहीं हुए, जिसके साथ भाजपा ने आपके साथ व्यवहार किया. यह आपकी जीत है! इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है.'

My heartfelt congratulations to every single farmer who fought relentlessly and were not fazed by the cruelty with which @BJP4India treated you. This is YOUR VICTORY!

My deepest condolences to everyone who lost their loved ones in this fight.#FarmLaws

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 19, 2021