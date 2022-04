Modi-Biden Virtual Meet: बाइडन के साथ वर्चुअल मीटिंग में PM मोदी ने उठाया यूक्रेन संकट का मुद्दा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के बीच वर्चुअल बैठक जारी है. राष्ट्रपति बाइडन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ इस बातचीत में स्वागत किया जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी उनका आभार जताया. इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट का मुद्दा भी राष्ट्रपति बाइडन के सामने उठाया है.

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन आपके गर्मजोशी भरे भाषण के लिए आभार जताता हूं. उन्होंने कहा कि मंत्रियों की 2+2 बातचीत को इस बैठक से एक दिशा मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं. एक दशक पहले ऐसे संबंधों की कल्पना करना मुश्किल था लेकिन आज हमारे संबंधों में काफी मजबूती आई है.

पीएम मोदी ने यूक्रेन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम ऐसे माहौल में बात कर रहे हैं जब यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. कुछ हफ्ते पहले 20 हजार भारतीय वहां फंसे हुए थे जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स शामिल थे. उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह से यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है. पीएम मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति को सीधे एक-दूसरे से बातचीत कर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति बाइडन को यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू और वहां भेजी गई मदद के बारे में भी जानकारी दी है.

इससे पहले राष्ट्रपति बाइडन ने मीटिंग के शुरुआती संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश रूस की जंग पर नजर बनाए हुए हैं और हालात को नियंत्रित करने में जुटे हैं. हमारे बीच की बातचीत भारत-अमेरिका संबंधों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी. बाइडन ने कहा कि हमारे बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत हुई है और हमारे नागरिकों के बीच भी गहरे संबंध स्थापित हो रहे हैं. राष्ट्रपति बाइडन ने मानवीय आधार पर यूक्रेन की मदद के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया.

इससे बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने ट्वीट कर कहा कि वह भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑनलाइन बैठक को लेकर काफी उत्साहित हैं.

This morning, I’m meeting virtually with Prime Minister Narendra Modi of India. I look forward to further deepening ties between our governments, economies, and people.

— President Biden (@POTUS) April 11, 2022