'बेनकाब हो चुकी है कांग्रेस, झूठे वादों की खुल गई पोल', राहुल की पार्टी पर गरजे PM मोदी

PM Modi Attacks Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर करारा वार किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की हालत बदतर है. वह लोगों से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और अब उसकी कलई खुल गई है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है. वे लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे. अब, वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं.'

The Congress Party is realising the hard way that making unreal promises is easy but implementing them properly is tough or impossible. Campaign after campaign they promise things to the people, which they also know they will never be able to deliver. Now, they stand badly…

— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2024