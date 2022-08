PM Modi Changes Profile Picture: पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बदली प्रोफाइल फोटो, लगाई ये तस्वीर

PM Modi Social Media Accounts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल फोटो को बदल दिया है. उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल की प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगा दिया है. स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने कदम उठाया है.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दो अगस्त का आज का दिन खास है. जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में हमारा देश तिरंगे का सम्मान करने की सामूहिक मुहिम के तहत ‘हर घर तिरंगा’ के लिए तैयार है. मैंने मेरे सोशल मीडिया पेज पर डीपी (डिस्प्ले तस्वीर) बदल दी है और मैं आप से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं.

It is a special 2nd August today! At a time when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, our nation is all set for #HarGharTiranga, a collective movement to celebrate our Tricolour. I have changed the DP on my social media pages and urge you all to do the same. pic.twitter.com/y9ljGmtZMk

