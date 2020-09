भिवंडी में इमारत ढहने पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जाहिर की संवेदना

नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) के भिवंडी (Bhiwandi) में तीन मंजिला इमारत गिरने के कारण 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई. वहीं 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्विटर के माध्यम से शोक व्यक्त किया है.

हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने से बेहद दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना करता हूं. बचाव अभियान चल रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.'

Saddened by the building collapse in Bhiwandi, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. Praying for a quick recovery of those injured. Rescue operations are underway and all possible assistance is being provided to the affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2020