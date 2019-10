पीएम मोदी के घर जुटीं कला और सिनेमा जगत की दिग्गत हस्तियां, गांधीजी के विचारों पर की चर्चा

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary) को यादगार बनाने के लिए कला और सिने जगत के लोगों से मुलाकात की. यह समारोह लोक कल्याण मार्ग-7 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में रचनात्मकता की शक्ति अपार है. रचनात्मकता की इस भावना का सहेजना अति आवश्यक है. महात्मा गांधी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए जब फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया के कई लोग अच्छे काम कर रहे हैं.

उन्होंने अभी हाल में ही भारत की यात्रा पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिगपिंग की मुलाक़ात का जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने बताया कि किस कदर चीन में भारतीय सिनेमा प्रसिद्ध है और चीनी राष्ट्रपति ने चीन में दंगल फिल्म की प्रसिद्धि की बात कही. दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में रामायण की प्रसिद्धि को पीएम मोदी ने उकेरा. और कहा कि कला जगत देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

पीएम मोदी ने कहा कि गांधीके विचार सादगी के पर्याय हैं. मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने फिल्म जगत की हस्तियों से डांडी में बने गांधी म्यूजियम घूमने की अपील की.

Our film and entertainment industry is diverse and vibrant.

Its impact internationally is also immense.

Our films, music and dance have become very good ways of connecting people as well as societies.

Here are more pictures from the interaction today. pic.twitter.com/711sKni29l

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2019