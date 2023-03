PM Modi Road Show: रोड शो कर रहे थे पीएम मोदी, अचानक काफिले की तरफ भागा शख्स और फिर...

शख्स के सुरक्षा बैरिकेड को पार कर प्रधानमंत्री मोदी की कार के पास जाने की कोशिश करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि पीएम की गाड़ी की ओर भागने वाला शख्स कोप्पल का रहने वाला है.उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. वहीं दावणगेरे के सुप्रीटेंडेंट सी बी ऋष्यनाथ ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी चूक से इनकार किया है. उन्होंने कहा, सुरक्षा में चूक जैसा कुछ भी नहीं हुआ है. वह प्रधानमंत्री के करीब भी नहीं आया. उसे पहले ही पकड़ लिया गया था.

ट्वीट में ये बोले पुलिस अधिकारी

कर्नाटक के एडिशनल डीजीपी (कानून-व्यवस्था) आलोक कुमार ने ट्वीट में कहा, 'जैसा कि मीडिया के एक वर्ग में बताया जा रहा है लेकिन दावणगेरे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई. यह एक असफल कोशिश थी. उस शख्स को तुरंत ही मैंने और स्पेशल प्रोटेक्ट्शन ग्रुप (एसपीजी) के जवानों ने पकड़ लिया. इस बारे में कार्रवाई की जा रही है.

#WATCH | Karnataka: Security breach during PM Modi's roadshow in Davanagere, earlier today, when a man tried to run towards his convoy. He was later detained by police.

(Visuals confirmed by police) pic.twitter.com/nibVxzgekz

— ANI (@ANI) March 25, 2023