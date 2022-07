New Parliament House: PM मोदी ने किया अशोक स्तंभ का अनावरण, तो ओवैसी ने ठहराया गलत; कही ये बात

Parliament House: देश में नए संसद भवन को बनाने का काम चल रहा है. ऐसे में PM मोदी ने आज इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान पीएम ने आज नए भवन की छत पर लगाए जा रहे 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया. अनावरण कार्यक्रम के दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) भी मौजूद रहे. पूरे देश में ही नए संसद भवन (Parliament House) को लेकर चर्चा है. ऐसे में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए.

ओवैसी ने किया ट्वीट

Constitution separates powers of parliament, govt & judiciary. As head of govt, @PMOIndia shouldn’t have unveiled the national emblem atop new parliament building. Speaker of Lok Sabha represents LS which isn’t subordinate to govt. @PMOIndia has violated all constitutional norms pic.twitter.com/kiuZ9IXyiv

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 11, 2022