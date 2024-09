PM Modi Visit: इनोवेशन पर बात, भविष्य पर आंख...पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा भारत के लिए क्यों खास?

India-Singapore Trade: भारत और सिंगापुर के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. व्यापार पिछले 10 साल में दोगुना से भी अधिक हो गया है. पारस्परिक निवेश करीब तीन गुना होकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दिनों सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कारोबारियों और सीईओ से मुलाकात की. इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच बहुआयामी रिश्ते हैं. विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ईस्ट जयदीप मजूमदार ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों ने एक-दूसरे की तारीफ की और कहा कि दोनों को ही आगे एक-दूसरे की जरूरत है.

पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे पर उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रिश्ते हैं और मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट, नेवी और एयरफोर्स को लेकर आदान-प्रदान हो रहा है. मजूमदार ने कहा, 'हमारे बहुआयामी रिश्ते हैं. रक्षा के मोर्चे पर भी हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं. हम लोग युद्धाभ्यास साथ में करते हैं. मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट, नेवी, एयरफोर्स को लेकर भी लगातार हमारा आदान-प्रदान होता रहता है.'

Semiconductors and technology are important facets of India-Singapore cooperation. This is also a sector where India is increasing its presence. Today, PM Wong and I visited AEM Holdings Ltd. We look forward to working together in this sector and giving our youth more… pic.twitter.com/Bdh8nU1w6Y

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2024