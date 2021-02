PM Narendra Modi तक पहुंचाइए अपने Mann Ki Baat, बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) तक आप भी अपने मन की बात (Mann Ki Baat) पहुंचा सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं. अगर आपका सुझाव वाकई देशहित में है और आमजन से जुड़ा हुआ है या प्रेरक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 74वें एपिसोड में आपके विचारों को शामिल कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इस बाबत ट्विटर (Twitter) से राय मांगी है. जिन विषयों या मुद्दों को आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात (Mann Ki Baat) कार्यक्रम में शामिल करें उनका सुझाव आप mygov.in पर दे सकते हैं. 28 फरवरी को इनमें से ही कुछ विचारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 74वें एपिसोड में देशवासियों के सामने रखेंगे.

Through inspiring examples, January’s #MannKiBaat highlighted diverse topics ranging from art, culture, tourism and agri innovation.

Would love to hear more such motivating anecdotes for the programme in February, which will take place on the 28th. https://t.co/p0Xen3YXuC pic.twitter.com/dSlNqAf9Ut

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021