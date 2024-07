Kargil Vijay Diwas LIVE: कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ, द्रास में युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे PM मोदी

Kargil Vijay Diwas: भारत आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में, शुक्रवार को लद्दाख में पुष्पांजलि समारोह किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे. वह द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

PM मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, '26 जुलाई, हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है. हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे. यह उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की. मैं कारगिल समर स्मारक पर जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा.'

शुक्रवार से ही शिंकुन ला सुरंग परियोजना का भी काम शुरू होगा. यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी. कारगिल विजय दिवस से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहें Zee News के साथ.

द्रास, लद्दाख: 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कारगिल युद्ध स्मारक पर तैयारी चल रही है. पीएम मोदी कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि देंगे.

#WATCH | Dras, Ladakh: Preparation visuals from the Kargil War Memorial ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit today on the occasion of the 25th Kargil Vijay Diwas.

