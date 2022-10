PM Modi Diary News: प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi Viral Letter) के विचार आज तो आप जानते ही हैं. वे कई कार्यक्रमों में देश का विजन रखते हैं उसके अलावा मन की बात में भी वे अक्‍सर देश की संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, दर्शन और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि आज से लगभग 20-25 साल पहले नरेंद्र मोदी देश के बारे में क्‍या विचार रखते थे. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरी का एक पन्‍ना इन दिनों खुब वायरल हो रहा है. जिसमें वे देश के बारे में अपने विचार रख रहे हैं. डायरी में उन्होंने संस्कृत के कुछ सूक्त वाक्यों को लिखा है जिसे आज भी वह अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं.

डायरी में क्‍या लिखा?

नरेंद्र मोदी ने ये डायरी तब लिखी थी जब वह ना तो प्रधानमंत्री थे और ना ही मुख्यमंत्री. उस समय वे सिर्फ बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे. उन्होंने डायरी में भारत के गौरवशाली परंपरा, दर्शन, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को बयां करते हुए संस्कृत के सूक्त वाक्‍य लिखे हैं. डायरी में लिखा हुआ है कि

कहां से आया ये लेटर?

The seeds of an international vision for harmony and unity being sown in a young mind..

On #WorldPeaceDay here's an excerpt from the diary of Narendra Modi, then a young BJP karyakarta.

[Handwritten, Personal Diary] #InternationalDayOfPeace pic.twitter.com/RNWJ3952cA

— Modi Archive (@modiarchive) September 21, 2022