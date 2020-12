PM Narendra Modi Rakabganj Gurudwara visit: पीएम मोदी रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, Guru Teg Bahadur को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (रविवार) सुबह दिल्ली में स्थित रकाबगंज गुरुद्वारा (PM Narendra Modi Rakabganj Gurudwara visit) पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रकाबगंज गुरुद्वारे (Rakabganj Gurudwara) में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर (Guru Teg Bahadur) को नमन किया और गुरु के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धाजंलि दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रकाबगंज गुरुद्वारा (Gurudwara) की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, 'यह गुरु साहिब की विशेष कृपा है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के विशेष अवसर को मनाएंगे. आइए हम इस धन्य अवसर को ऐतिहासिक तरीके से मनाएं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को मानें.'

It is the special Kripa of the Guru Sahibs that we will mark the special occasion of the 400th Parkash Parv of Sri Guru Teg Bahadur Ji during our Government’s tenure.

Let us mark this blessed occasion in a historic way and celebrate the ideals of Sri Guru Teg Bahadur Ji. pic.twitter.com/GBiWMyih6D

— Narendra Modi (@narendramodi) December 20, 2020