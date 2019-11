92 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, जन्मदिन पर PM मोदी ने कुछ इस तरह दी बधाई

नई दिल्ली: बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani) शुक्रवार को 98 साल के हो गए. पीएम मोदी (Narendra Modi) ने उनके जन्मदिन पर आडवाणी को याद करते हुए उन्हें एक राजनेता, विद्वान बताया. पीएम मोदी ने कहा कि आडवाणी ने बीजेपी मजबूत बनाने के लिए दशकों तक काम किया.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'विद्वान, राजनेता और देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक, नागरिकों को सशक्त बनाने में श्री लाला कृष्ण आडवणी के योगदान को भारत सदा याद रखेगा. उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं. '

Scholar, statesman and one of the most respected leaders, India will always cherish the exceptional contribution of Shri Lal Krishna Advani Ji towards empowering our citizens. On his birthday, I convey my greetings to respected Advani Ji and pray for his long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दशकों तक बीजेपी को सशक्त बनाने के लिए मेहनत की है. अगर पिछले सालों में हमारी पार्टी भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान रखती है तो यह आडवाणी जी जैसे स्वार्थरहित कार्यकर्ताओं की दशकों तक की गई मेहनत का परिणाम है.

Shri LK Advani Ji toiled for decades to give shape and strength to the @BJP4India. If over the years, our party has emerged as a dominant pole of Indian politics, it is because of leaders like Advani Ji and the selfless Karyakartas he groomed for decades. — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

आडवाणी जी हमेशा मूल्यों से जुड़े रहे. जीवन में एक बार भी उन्होंने अपनी मूल विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया. जब भी हमारे लोकतंत्र की रक्षा का सवाल आया तो वह सबसे आगे रहे. एक मंत्री के तौर पर उनकी प्रशासनिक योग्यता का लोहा सबने माना है.

For Advani Ji, public service has always been associated with values. Not once has he compromised on the core ideology. When it came to safeguarding our democracy, he was at the forefront. As a Minister, his administrative skills are universally lauded. — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध (अब पाकिस्तान) में हुआ था. बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में रहे आडवाणी को अस्सी के दशक के अंत और नब्बे के दशक की शुरूआत में अयोध्या आंदोलन के जरिए पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने का श्रेय दिया जाता है. वह अटर सरकार सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का पद संभाल चुके हैं.