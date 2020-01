PM मोदी का BalaSaheb Thackeray को नमन, बताया जनता के मुद्दों को उठाने वाला नेता

नई दिल्ली: शिवसेना के संस्थापक और हिंदूवादी नेता बाला साहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) की आज जयंती है. इस अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए नमन किया. पीएम मोदी ने लिखा कि बाला साहब ने हमेशा ही भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर गर्व किया. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाला साहब को याद करते हुए कहा कि वह देश के ऐसे नेताओं में से थे जो लोगों के बीच अपने पद से से नहीं अपने कद से जाने जाते थे.

पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'महान बालासाहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि. साहसी और अदम्य, वह लोक कल्याण के मुद्दों को उठाने से कभी नहीं हिचकिचाते थे. उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर गर्व रहा. वह लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं.'

Tributes to the great Balasaheb Thackeray on his Jayanti. Courageous and indomitable, he never hesitated from raising issues of public welfare. He always remained proud of Indian ethos and values. He continues to inspire millions.

