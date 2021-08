15 अगस्त कार्यक्रम में विशेष अतिथि होंगे ओलंपिक खिलाड़ी, PM मोदी करेंगे आमंत्रित

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उनके लिए एक खास सरप्राइज प्लान कर लिया है. जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पूरे भारतीय ओलंपिक दल (Entire Indian Olympics Contingent) को विशेष अतिथि (Special Guests) के रूप में लाल किले (Red Fort) पर आमंत्रित करेंगे. इतना ही नहीं पीएम ओलंपिक दल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात कर उनका हौसला बढ़ाया था.

On 15th August, Prime Minister Narendra Modi will invite the entire Indian Olympics contingent to the Red Fort as special guests. He will also personally meet and interact with all of them around that time.#Olympics pic.twitter.com/Sw0rbENdVb — ANI (@ANI) August 3, 2021

PM मोदी ने बढ़ाया टीम का हौसला

बता दें कि मंगलवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टोक्यो ओलिंपिक के सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की हौसलाअफजाई की है. उन्होंने कहा कि हार-जीत जिंदगी का हिस्सा हैं और भारत अपने खिलाड़ियों पर गर्व करता है.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'हार और जीत जीवन का हिस्सा है. हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलिंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यही बात सबसे ज्यादा मायन रखती है.'

Wins and losses are a part of life. Our Men’s Hockey Team at #Tokyo2020 gave their best and that is what counts. Wishing the Team the very best for the next match and their future endeavours. India is proud of our players. — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021

पीएम मोदी ने आगे लिखा, 'मैं अपनी टीम को अगले मैच और भविष्य के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं देता हूं. भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है.'

जब मैच चल रहा था तो पीएम ने ट्वीट किया था, 'मैं भारत और बेल्जियम का पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला देख रहा हूं. मैं उन्हें बधाई देता हूं.'

I’m watching the India vs Belgium Hockey Men’s Semi Final at #Tokyo2020. Proud of our team and their skills. Wishing them the very best! — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021

