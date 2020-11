PM मोदी आज करेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण, JNUSU ने जताया विरोध

नई दिल्‍ली: वामपंथी राजनीति का अड्डा माना जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (JNU) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज वर्चुअली मौजूद होंगे. पीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू कैंपस में स्‍वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से स्‍वामी विवेकानंद की बातें और उपदेश बताते रहे हैं. यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी वामपंथियों के गढ़ समझा जाने वाले जेएनयू के किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे. हालांकि, JNUSU ने विरोध जताया है.

जेएनयू कैंपस में इसकी तैयारियां शुरू

पीएम के कार्यक्रम से पहले जेएनयू कैंपस में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. वहीं बुधवार को एबीवीपी छात्र संगठन ने साबरमती ढाबा से विवेकानंद प्रतिमा तक सम्मान यात्रा भी निकाली. प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे.

At 6:30 this evening, will unveil a statue of Swami Vivekananda at the JNU campus and share my thoughts on the occasion. The programme will be held via video conferencing. I look forward to the programme this evening.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2020