PM Modi Foreign Visit: पहली बार इस देश की यात्रा करेंगे पीएम मोदी, 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा

PM Modi Russia And Austria Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक आधिकारिक विदेश दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे और कई अहम बैठकों में शामिल होंगे. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार शाम को बताया कि पीएम मोदी पहली बार ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले हैं. भारत के प्रधानमंत्री ने इससे 40 साल पहले वहां की आधिकारिक यात्रा की थी.

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी

पीएम मोदी की आगामी ऑस्ट्रिया यात्रा पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा कहते हैं, "प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के चांसलर के निमंत्रण पर 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी... भारत से ऑस्ट्रिया की आखिरी प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा 40 साल से भी पहले हुई थी. जहां तक ​​तय कार्यक्रमों की बात है, प्रधानमंत्री मोदी अपने औपचारिक स्वागत के अलावा, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे. साथ ही ऑस्ट्रिया में उच्च-स्तरीय व्यावसायिक सहभागिता के कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं."

#WATCH | On PM Modi's upcoming visit to Austria, Foreign Secretary Vinay Kwatra says, "Prime Minister will be visiting Austria on the 9-10 July at the invitation of the Chancellor of Austria. This will be Prime Minister Narendra Modi's first visit to Austria...The last prime… pic.twitter.com/sM2hSrGyp4

