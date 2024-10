Police Commemoration Day 2024: घात लगाकर चीन का हमला, 10 पुलिसवालों का सर्वोच्च बलिदान... 21 अक्टूबर की वो कहानी

Police Commemoration Day History: 21 अक्टूबर 1959 का दिन. लद्दाख का हॉट स्प्रिंग्स एरिया. भारी हथियारों से लैस चीन के सैनिकों ने घात लगाकर हमला बोल दिया था. उनके सामने भारत के 10 वीर पुलिसकर्मी थे, मगर उनके पास चीनी सैनिकों जैसे हथियार नहीं थे. टक्कर बराबरी की नहीं थी, फिर भी उन 10 बहादुर पुलिसकर्मियों ने कदम पीछे नहीं खींचे. मरते दम तक चीनी सैन‍िकों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे. तब से इन शहीदों और कर्तव्य निभाते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अन्य सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को 'पुलिस स्मृति दिवस' मनाया जाता है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. राष्ट्र के प्रति पुलिसकर्मियों के बलिदानों के लिए आभार व्यक्त करते हुए शाह ने कहा कि यह भारत को सुरक्षित रखने में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों द्वारा किए गए असीम बलिदानों को सम्मान देने का अवसर है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, 'पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन शहीदों को नमन करता हूं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए.'

On the Police Commemoration Day, I bow to our martyrs immortalised by their supreme sacrifices in the line of duty.

This is an occasion that honors the infinite sacrifices the police personnel and their families make to see our nation safe.

I extend my heartfelt gratitude to…

