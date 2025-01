NIA का बड़ा एक्शन: जब्त की लश्कर के सहयोगी की संपत्ति, 4 जवानों के खून से रंगे हैं हाथ

NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकवादी से जुड़ी मुठभेड़ से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त की. एनआईए ने एक हैंडआउट में कहा कि आरोपी मोहम्मद अकबर डार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जो लश्कर के आतंकवादी उजैर खान का सहयोगी था और उसने खान को रसद सहायता, आश्रय, भोजन और खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी.

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत एनआईए ने जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के हलपोरा में डार की 19 मरला की अचल संपत्ति जब्त की है. यह जब्ती गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत की गई. उजैर खान को 2023 में कोकरनाड इलाके के गुरी नाद वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया था. उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में चार भी सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए.

The National Investigation Agency (NIA) on Friday attached the property of a key accused in a J&K case relating to an encounter involving a Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorist. The charge-sheeted accused, Mohammad Akbar Dar, was an associate of LeT terrorist Uzair Khan and had…

