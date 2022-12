Faridabad: खाकी फिर दागदार.. पकड़े जाने पर रिश्वत निगलने लगा पुलिसकर्मी, चौंकाने वाला ये वीडियो वायरल

Faridabad Video: हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाना का चौंका देने वाला मामला सामने आया है. विजिलेंज अधिकारियों की टीम ने जब भैंस चोरी के मामले में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को पकड़ा तो वह अवाक रह गया है. पकड़े जाते ही वह सबूत नष्ट करने की कोशिशों में जुट गया. उसने चतुराई दिखाई और रिश्वत में लिए पैसे निगलने लगा. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सब-इंस्पेक्टर महेंद्र उला को विजिलेंस के अधिकारियों द्वारा रिश्वत के रूप में स्वीकार किए गए करेंसी नोटों को निगलने की कोशिश करते हुए देखा गया. अधिकारियों ने उसे घेर लिया और आरोपी के हाथ से रिश्वत में ली गई रकम छीनने की कोशिश की.

वीडियो में पुलिसकर्मी को जमीन पर गिरा हुआ देखा जा सकता है, जबकि एक अधिकारी ने नोट बरामद करने के लिए पुलिसकर्मी के मुंह में अपनी उंगलियां डाल दीं. लेकिन सब-इंस्पेक्टर के कड़े प्रतिरोध के कारण उसे संघर्ष करना पड़ा. एक तमाशबीन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे अधिकारी ने उसे धक्का दे दिया.

Inspector in Faridabad Haryana took Rs 10,000 as a bribe! Caught red-handed by Vigilance team.

Sub-inspector also tried to swallow the money in front of the vigilance team and also manhandled them. pic.twitter.com/KoWanFElgf

— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) December 13, 2022