Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और वहां से ऐसी वीडियो वायरल हो गई है. जिसकी कई लोग तारीफ कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उस पर विरोध जताया है. दरअसल, एक प्रोग्राम में छोटी बच्‍ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके कार्यकाल में हुए काम के बारे में बताती है और उसके बाद मोदी भी बच्‍ची द्वारा पहने गए भाजपा के दुपट्टे पर अपना ऑटोग्राफ देते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वायरज हो रहा है. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव में छोटे बच्‍चों का इस्‍तेमाल चुनाव के लिए किया जा रहा है. ये है पूरा मामला.

गुजराती में बच्‍ची ने क्‍या बोला?

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची ने गले में भाजपा का दुपट्टा डाल रखा है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई हैं. बच्ची जब बोलना शुरू करती है तो वह अयोध्या में राम मंदिर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सहित कई विषयों पर बोलती ही चली जाती है और भाजपा की कई उपलब्धियों के बारे में बताती है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रशंसक इस बच्ची का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं. भाषण सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्ची की प्रशंसा की और उन्‍होंने बालिका के गले में पहने हुए भगवा दुपट्टे पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग को घेरा

PM @narendramodi listens as a little girl takes over BJP campaign in Gujarat for a while today. @AmanKayamHai_ @news18dotcom #GujaratAssemblyPolls pic.twitter.com/l0EisisbpI

— Pragya Kaushika (@pragyakaushika) November 21, 2022