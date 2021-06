क्या Pregnant Women भी लगवा सकती हैं Corona Vaccine? स्वास्थ्य मंत्रालय ने की ये घोषणा

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि अब गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है. यह घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है.

ICMR के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव (Dr Balram Bhargava) ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना फायदेमंद है और उन्हें यह टीकाकरण करवाना भी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं को टीका लगवाने में अब कोई बाधा नहीं है.

The Ministry of Health has given the guideline that vaccine can be given to pregnant women. Vaccination is useful in pregnant women and it should be given: Dr Balram Bhargava, DG, ICMR#COVID19 pic.twitter.com/Mr5vBiRMhz

