क्या हुआ जब पोलैंड के राजदूत और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी में हुई तू-तू-मैं-मैं

नई दिल्ली: यूक्रेन (Ukraine) में फंसे भारतीय नागरिकों और सभी छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए हो रही कोशिशों को लगातार कामयाबी मिल रही है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) खुद इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने इस काम में चार केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'सरकारी मशीनरी चौबीसों घंटे काम कर रही है ताकि वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें.' इन कोशिशों के बीच शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyank Cahaturvedi) ने भारत सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से सुरक्षित निकाले जाने की कोशिशों पर ट्वीट करके सवाल उठाए, जिस पर पोलैंड के राजदूत ने उन्हें जवाब भी दिए. यानी साफ है कि इस मामले को लेकर ट्विटर पर दोनों पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई. ट्विटर पर छिड़ी जंग में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को पोलैंड और लिथुआनिया के दूतावास और भारतीय विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया.

इसमें उन्होंने लिखा, 'नमस्ते @IndiainPoland, बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स को पोलैंड में घुसने से रोक दिया गया है. कुछ स्टूडेंट्स को, जिन्हें कल (रविवार को) अनुमति दी गई थी, उन्हें भी वापस भेज दिया गया है. इससे घर पर उनके माता-पिता डर गए हैं. ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के अभियान) और भारतीय विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इसमें दखल दें.' इसके बाद भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोव्स्की ने ​प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि उनका ये आरोप बिल्कुल भी सच नहीं है. कृपया फेक न्यूज न फैलाएं.

Hi @IndiainPoland , lots of Indian students have been denied entry into Poland, some who were allowed yesterday have also been sent back. Their parents back home are in a state of panic. Urge your intervention @opganga @MEAIndia

— Priyanka Chaturvedi(@priyankac19) February 28, 2022