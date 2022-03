गुप्ता बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी, जानिए किस मामले में हो रही तलाश

Interpol Issues Red Notices Against Two Gupta Brothers: गुप्ता परिवार मूल रूप से यूपी (UP) के सहारनपुर का रहने वाला है. दक्षिण अफ्रीका (SA) की कई कंपनियों की कमान उनके हाथों में है. माना जा रहा है कि वो अपने परिजनों के साथ दुबई में में हैं.