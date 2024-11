प्रियंका गांधी के बाद रॉबर्ट वाड्रा कब चखेंगे चुनावी फल का जायका? इंटरव्यू में दे दिया बड़ा इशारा

Robert Vadra: चुनावी राजनीति में गांधी परिवार के एक और सदस्य की एंट्री हो चुकी है. प्रियंका गांधी ने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है और अब वो लोकसभा में नजर आएंगी. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वॉड्रा कब सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगे. यानी अब वो कब चुनावी फल का जायका चखेंगे? इस संबंध में उनसे कई बार सवाल किए गए हैं. हाल ही में मीडिया से बात करते हुए वॉड्रा ने इस संबंध में बड़ा इशारा दे दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को लगता है... तो मैं यकीनी तौर पर संसद में रहूंगा.

केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने के बाद उनके कारोबारी पति रॉबर्ट वाड्रा से अक्सर उनकी राजनीति में एंट्री से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा,'अगर लोगों को लगता है कि मैं उनकी जरूरतों के मुताबिक बदलाव ला सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से संसद में रहूंगा.' वाड्रा ने आगे कहा कि मैं अभी सीख रही हा हूं, पिछली 2-3 दहाइयों से मैं सीख रहा हूं, अगर लोगों को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा लेकिन अभी हमारा फोकस प्रियंका गांधी पर है.

#WATCH | Delhi | On being asked if he will join electoral politics, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra’s husband & businessman Robert Vadra says, "...If people feel that I can make a difference, then I surely will be in Parliament..." pic.twitter.com/hlMM4Fv4z4

— ANI (@ANI) November 27, 2024