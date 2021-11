डिप्टी एसपी बनी बेटी ने जब DIG पिता को किया सैल्यूट, वायरल फोटो ने जीत लिया लोगों का दिल

मुरादाबाद: डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी के मैदान में सोमवार सुबह पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को 72 डिप्टी एसपी मिल गए, जिनमें 19 महिला डिप्टी एसपी शामिल हैं. पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ली. इस बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक बेटी अपने डीएसपी पिता को सैल्यूट कर रही है. फोटो ने ट्विटर यूजर्स का दिल जीत लिया है और लोग बधाई दे रहे हैं.

वायरल फोटो में यूपी पुलिस की डिप्टी एसपी अपेक्षा निंबाडिया (Apeksha Nimbadia) हैं, जो अपने पिता को सैल्यूट करती दिख रही हैं. उनके पिता आईटीबीपी डीआईजी एपीएस निंबाडिया हैं. इसके बाद डीआईजी पिता ने भी बेटी को सैल्यूट किया और बेटी को ट्रेनिंग पूरी करने पर आशीर्वाद भी दिया.

Proud father getting salute from the proud daughter... Apeksha Nimbadia, PPS (Dy SP, UP Police) passed out from Dr BR Academy, UP Police, Moradabad. Father- APS Nimbadia, DIG ITBP (A 3rd gen officer in Uniform) & mother- Bimlesh Nimbadia blessed Apeksha at the Parade. pic.twitter.com/E1dCEf4uJ8 — HWWA - Himveer Wives Welfare Association of ITBP (@HwwaWives) November 1, 2021

अपेक्षा निंबाडिया (Apeksha Nimbadia) की फैमिली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की रहने वाली है. अपेक्षा ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा से फर्स्ट क्लास में बीटेक पास किया है. इसके अलावा उन्होंने साल 2018 में नेट जेआरएफ भी पास किया है. अपेक्षा के दादा वनी सिंह जाट रेजीमेंट से ऑनरेरी कैप्टन पद से रिटायर हुए थे.

