क्या यूपी के बुनकरों को बिजली के बिल पर मिलेगी छूट? सीएम योगी ने कह दी ये बड़ी बात

Subsidy to weavers to improve productivity in UP: उत्तर प्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा की संख्या में मौजूद बुनकरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली बिल में छूट देने की बात कही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बुनकरों को बिजली के बिल पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिससे उनके आर्थिक विकास को रफ्तार मिल सके. इसके लिए व्यव्सथा की जानी चाहिए. इससे बिजली की होने वाली चोरी की समस्या भी दूर होगी.

सीएम योगी ने कहा, 'बिजली विभाग को यूपी के बुनकरों द्वारा किए जाने वाले प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के लिए उन्हें बिजली की सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए. इससे प्रदेश में बिजली की चोरी की समस्या भी दूर हो सकेगी.' मुख्यमंत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा बुनकर पॉवरलूम से जुड़े हुए हैं. यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. इसलिए सब्सिडी की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.'

एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में एक प्रेजेंटेशन का रिव्यू करते हुए, बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बिजली की खपत और क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर नगर, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर और मेरठ जैसे प्रमुख बुनाई व्यवसाय केंद्रों पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया और राय ली जानी चाहिए.

उन्होंने चर्चा के दौरान इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, 'वर्तमान में, हम घरों में सौर पैनल लगाने के लिए 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रहे हैं. बुनकरों को भी इसी तरह की योजना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और मिशन मोड पर काम करना चाहिए.'

इस बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बुनकरों को अपने प्रोडक्ट और डिजाइनों को उन्नत करने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं