Puducherry: मंदिर की हथिनी ‘लक्ष्मी’ की मौत, सैंकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

Lakshmi Elephant: पुडुचेरी में मनकुला विनायकर के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी एक हथिनी की बुधवार (30 नवंबर) को सैर के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई. 1995 में एक उद्योगपति ने लक्ष्मी नाम की हथिनी को मंदिर को दान में दिया था, तब से ही यह भक्तों और विदेशी टूरिस्टों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी. लोग इसका आशीर्वाद लेते थे.

हथिनी की देखभाल कर रहे क्षेत्रीय सरकार के एक पशु चिकित्सक उस जगह पर मौजूद थे जहां उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि जानवर की सेहत ठीक थी और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई. वह कल्वे कॉलेज सरकारी माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई.

Puducherry | A large number of people, including Lt Governor Tamilisai Soundararajan paid tributes to Lakshmi, the 32-year-old temple elephant of Sri Manakula Vinayagar Temple who passed away today

Lakshmi suddenly collapsed during a walk today on the temple road and passed away pic.twitter.com/XlIS3bnWby

— ANI (@ANI) November 30, 2022