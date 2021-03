युवक ने One-Sided Love में Pune Police से मांगी मदद, कमिश्नर ने दिया ऐसा जवाब कि Tweet ही डिलीट कर दिया

पुणे: एक तरफा प्रेम (One-Sided Love) के मामले तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन पुणे (Pune) में सामने आया मामला कुछ अलग है. वो इस लिहाज से कि यहां प्रेम के नाम पर सनक मिजाजी के बजाए युवक ने बाकायदा पुलिस (Police) से सलाह मांगी. हालांकि, ये बात अलग है कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन उसे इतना जरूर समझा दिया कि लड़की की ना का मतलब ना ही होता है. युवक पुणे का रहने वाला है और पुलिस के जवाबी ट्वीट (Tweet) के बाद उसका अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है.

पुणे पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता (Pune Police Commissioner Amitabh Gupta) से एक युवक ने ट्विटर (Twitter) के जरिए एकतरफा प्रेम में मदद मांगी थी. इस तरह का ट्वीट देखकर गुप्ता को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने जवाब देना जरूरी समझा. उन्होंने लिखा, ‘दुर्भाग्य से, बिना उसकी सहमति के हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते. ना ही आप उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर कुछ करें. यदि किसी दिन वह राजी हो जाती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं. ना का मतलब ना ही होता है’.

Unfortunately, without her consent, even we can’t be of any help. Nor should you do anything against her will. And if she does agree some day, you have our best wishes and blessings. #ANoMeansNo #LetsTalkCPPuneCity @PuneCityPolice https://t.co/aBrVTm0KI8

— CP Pune City (@CPPuneCity) March 8, 2021