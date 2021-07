Navjot Singh Sidhu की ताजपोशी पर ग्रहण? एकजुट हुए Pratap Singh Bajwa और CM Amarinder Singh

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के अध्यक्ष पद पर लगभग तय मानी जा रही नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की ताजपोशी के पहले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा (Pratap Singh Bajwa) और सीएम अमरिंदर सिंह (CM Amarinder Singh) ने मुलाकात की है. माना जा रहा है कि साझा दुश्मन नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा एकजुट हो गए हैं.

पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के घर आज एक अहम बैठक होगी. बाजवा पंजाब के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे. वह नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत करने के लिए सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगेंगे.

आज की बैठक पर पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है. हमने उसी पर चर्चा के लिए बैठक रखी है. कांग्रेस से जुड़ी हुई बातों पर भी चर्चा करेंगे. पंजाब की बात करेंगे.

वहीं पंजाब कांग्रेस के एक अन्य नेता जसबीर गिल ने कहा कि आज की बैठक का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पंजाब कांग्रेस में कुछ बदलाव होने वाले हैं.

बता दें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीएम अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा की मुलाकात को सराहा है. उन्होंने ट्वीट किया कि प्रताप सिंह बाजवा और सीएम अमरिंदर सिंह को एक साथ देखकर खुशी हो रही है. प्रताप को मैं 1983 से जानता हूं. उम्मीद है कैप्टन साहब आगे के लिए अच्छी टीम बनाएंगे. वह काफी अनुभवी हैं.

Good to see @Partap_Sbajwa & @capt_amarinder together along with our Hon’ble Speaker @RanakpINC & @iranasodhi .

Partap who I know since 1983 and Captain Sahib would make a good team for the times ahead

He is an old dyed in the wool Congress Man pic.twitter.com/cvtQtn6KtM

— Manish Tewari (@ManishTewari) July 17, 2021