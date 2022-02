नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर दिखाए तेवर, कहा-'ऊपर वाले चाहते हैं कमजोर CM'

चंडीगढ़ः पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा अपने बयान के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं. पंजाब में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से पहले सिद्धू अपने बयानों के जरिए हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर निशाने साधने हुए कहा कि शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो उनके इशारों पर काम कर सके.

बता दें कि पंजाब में 6 फरवरी को कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है. इससे पहले सिद्धू हाईकमान पर निशाना साधते हुए नजर आए. सिद्धू ने कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है ,तो यह मुख्यमंत्री के हाथ में है. इस बार समर्थकों को मुख्यमंत्री चुनना है. सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं?

देखेें वीडियो

#WATCH | "If a New Punjab has to be made, it is in the hands of the CM... You have to choose the CM this time. People at the top want a weak CM who can dance to their tunes. Do you want such a CM," said State Congress chief Navjot S Sidhu amid sloganeering by supporters. (03.02) pic.twitter.com/pNfQoMnHjk

— ANI (@ANI) February 4, 2022