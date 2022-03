'नफरत में टॉप पर पहुंच सकता है भारत', इस रिपोर्ट के बहाने राहुल ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हैप्पीनेस से जुड़ी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि संभव है कि जल्द ही भारत ‘घृणा और आक्रोश’ में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा, ‘भूख की सूची में 101वां स्थान, स्वतंत्रता की सूची में 119वां स्थान, प्रसन्नता की सूची में 136वां स्थान. परंतु हम जल्द ही घृणा और आक्रोश के चार्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं.’

Hunger Rank: 101

Freedom Rank: 119

Happiness Rank: 136

But, we may soon top the Hate and Anger charts! pic.twitter.com/pJxB4p8DEt

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 19, 2022