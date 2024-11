सारी ताकत एक खास तबके के पास... राहुल गांधी ने लिखा यह 'मैच फिक्सिंग' है तो भड़क गए भाजपाई

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक संपादकीय ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. एक बार फिर उन्होंने खास तबके के हाथ में देश की अधिकतर ताकत होने की बात लिखी है. उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग का नाम दिया है. उनके इन विचारों पर भाजपा दिग्गजों ने सख्त ऐतराज जताया है. राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी राय पोस्ट की.

पुराने 'दोस्त' सिंधिया ने राहुल पर साधा निशाना

कभी राहुल के करीबी रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी X पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा, 'नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है. राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं. यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं, तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज बीर टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलु नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई लड़ी.'

सिंधिया ने लिखा, 'अपने विशेषाधिकारों के बारे में आपकी चुनिंदा भूल उन लोगों के लिए एक अपमान है जो वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. आपकी असहमति केवल कांग्रेस के एजेंडे को और उजागर करती है-राहुल गांधी आत्मनिर्भर भारत के चैंपियन नहीं हैं; वह केवल एक पुराने अधिकार का उत्पाद हैं. भारत की विरासत 'गांधी' शीर्षक से शुरू या समाप्त नहीं होती है. केवल पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हमारे असली योद्धाओं की कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है. भारत के इतिहास का सम्मान करें, या उसके लिए बोलने का दिखावा न करें.'

Those who sell hatred have no right to lecture on Indian pride and history. @RahulGandhi ’s ignorance about Bharat’s rich heritage and his colonial mindset have crossed all limits.

If you claim to ‘uplift’ the nation, stop insulting Bharat Mata and learn about true Indian heroes… pic.twitter.com/GedmGkYw1r

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) November 6, 2024