ट्रंप जैसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, मैं बहुत दुखी हूं... मणिशंकर अय्यर के सीने पर क्यों लोटने लगे सांप?

Mani Shankar Aiyar News: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सीनियर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बड़े दुखी हैं. अपनी निराशा जताते हुए अय्यर ने ट्रंप को 'संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति' बताया. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अय्यर ने कहा, 'मुझे बेहद दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए था.'

'34 मामलों में दोषी ट्रंप बने राष्ट्रपति'

अय्यर ने कहा, '(अमेरिकी चुनाव से) नैतिक आयाम गायब था. यह बहुत दुखद है कि इतने शक्तिशाली देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे 34 अलग-अलग मामलों में अपराधी के रूप में दोषी ठहराया गया है और जिसने वेश्याओं के साथ संबंध बनाकर और अपने पापों को छिपाने के लिए उन्हें पैसे देकर खुद के लिए एक बदनाम नाम बनाया है. मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चरित्र का व्यक्ति अपने देश या दुनिया के लिए अच्छा है...'

'मोदी-ट्रंप की पर्सनल बॉन्डिंग से नुकसान'

अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रंप के साथ तालमेल पर भी सवाल उठाया. अय्यर ने कहा, 'मैं यह भी मानता हूं कि पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच व्यक्तिगत स्तर पर एक विशेष तालमेल है, जो मुझे लगता है कि पीएम मोदी और उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है.'

#WATCH | Delhi: On #USElections2024 results, Former Diplomat Mani Shankar Aiyar says, "I feel extremely sorry that a man of such doubtful character as Donald Trump shouldn't have been elected the president of the world's most powerful democracy. I also recognize that there is a… pic.twitter.com/jF2nGf2g1P

— ANI (@ANI) November 6, 2024