लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद परिसर में मछुआरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. हालांकि, इस मुलाकात के लिए राहुल गांधी को संसद की रिसेप्शन पर आना पड़ा. मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, लेकिन सरकार ऐसा करने नहीं दे रही. कांग्रेस पार्टी का कहना था कि मछुआरों के प्रतिनिधियों को राहुल गांधी के कक्ष तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए राहुल गांधी ने उनसे रिसेप्शन पर ही मुलाकात की.

इस पर राहुल गांधी ने कहा, "मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है (माई लाइफ बिकम बिट मोर डिफिकल्ट), पहले उधर ही मिल लेता था, अब यहां आना पड़ता है."

Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi met the delegation of fishermen from across the country in the Reception Hall of the Parliament House. The entry passes were reportedly not issued to the delegation.

इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम लोग विपक्ष में हैं और यह सब कुछ चलता रहता है. जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल आया था तब स्पीकर ने सदन को कहा कि उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन अब फिर से रोक दिया गया है. उनका कहना था कि मछुआरों के इन प्रतिनिधियों को उनके कक्ष तक आने के लिए पास जारी नहीं किए गए.

इससे पहले राहुल गांधी किसानों के प्रतिनिधिमंडल, सफाई कर्मचारियों व अन्य लोगों से संसद भवन स्थित अपने कक्ष में मुलाकात कर चुके हैं. दो दिन पहले मंगलवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी.

#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "It is our right to meet anyone. But they are not allowing it. I had spoken about farmers. Speaker told the House that they are not being stopped. Now they have been stopped again. There is a Sri Lanka issue of farmers. There were also… https://t.co/Z1aRX8zfcz pic.twitter.com/ljAeKWppx0

— ANI (@ANI) August 8, 2024