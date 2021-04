Chhattisgarh Naxal Attack: Rahul Gandhi बोले- हमारे जवान तोपों का चारा नहीं कि जब चाहें शहीद कर दिए जाएं

नई दिल्‍ली: पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने छत्तीसगढ़ नक्सल अटैक (Chhattisgarh Naxal Attack) को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने कहा है, छत्‍तीसगढ़ में नक्‍सलियों के खिलाफ शुक्रवार-शनिवार जो ऑपरेशन चला, वह ठीक से डिजाइन नहीं किया गया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया है, 'यदि कोई इंटेलिजेंस विफलता नहीं है, तो 1:1 मौत के अनुपात का मतलब है कि यह ऑपरेशन खराब तरीके से डिजाइन किया गया था और पूरी तरह से गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया गया. हमारे जवान तोपों का चारा नहीं, जिन्हें जब चाहें तब शहीद कर दिया जाए.'

If there was no intelligence failure then a 1:1 death ratio means it was a poorly designed and incompetently executed operation.

Our Jawans are not cannon fodder to be martyred at will. pic.twitter.com/JDgVc03QvD

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2021