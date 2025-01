बीजेपी और कांग्रेस में क्या है फर्क? IIT के छात्रों के सामने राहुल ने दे दिया जवाब

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य और भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए यह जरूरी है कि देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए तथा शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च किया जाए. इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच फर्क भी बताया.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों के लिए बेहतरीन शिक्षा को यकीनी बनाए. उन्होंने आगे कहा क्वॉलिटी एजुकेशन का लक्ष्य निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता. कांग्रेस सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारों को शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करना चाहिए. राहुल ने कहा कि इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के ज़रिए से हासिल नहीं किया जा सकता. हमें शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है.

I believe it is one of the foremost responsibilities of any government to guarantee quality education to its people. This cannot be achieved through privatisation and financial incentives.

We need to spend a lot more money on education and strengthening government institutions. pic.twitter.com/tBkZxj6NmN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 4, 2025