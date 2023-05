PM Modi से पहले अमेरिका जाएंगे Rahul Gandhi, मैडिसन स्क्वायर में रैली, जानिए 10 दिनों में क्या-क्या करेंगे?

Congress Leader Rahul Gandhi foreign trip: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) जीतने के बाद से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तारीफ चारों ओर हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाले 30 मई को राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना (Rahul Gandhi) होने वाले हैं. राहुल गांधी 10 दिनों तक अमेरिका में ही रहेंगे. कांग्रेस नेता की यह यात्रा इसलिए भी सुर्खियों में है जो कि 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भी अमेरिका के दौरे पर निकलने वाले हैं लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने US जाने का प्लान कर लिया है. पूर्व सांसद राहुल गांधी इस दौरान न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में 5000 भारतीयों से एक रैली के जरिए जुड़ेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे.

पैनल डिस्कशन में होंगे शामिल

अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी वाशिंगटन और कैलिफोर्निया के पैनल डिस्कशन (Panel Discussion in Washington and California) में भी शामिल होंगे. इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University) में बतौर स्पीकर लोगों के बीच उपस्थित होंगे. राहुल गांधी की इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के गेस्ट बनकर वहां उपस्थित होने वाले हैं. पीएम मोदी का स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी (US President Biden and his wife) करेंगी. व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी डिनर करेंगे. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा का प्रेस स्टेटमेंट पिछले हफ्ते ही जारी कर दिया था.

लंदन की यात्रा पर हुआ था बवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे पहले लंदन की यात्रा पर थे जहां पर उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय (University of Cambridge) में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए एक भाषण दिया था. राहुल गांधी के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दिए बयान को लेकर कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टियों ने उन पर जमकर निशाना साधा था. भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कैंब्रिज में दिए हुए राहुल गांधी की स्पीच के लिए उनकी आलोचना की थी. इतना ही नहीं इसकी वजह से संसद में भी भारी हंगामा हुआ था.