राजस्थान में 3 साल पहले दिया था PM मोदी ने ये भाषण, अब पाकिस्तान में हो रहा वायरल

PM Modi video on Pakistan : पाकिस्तान में इन दिनों तंगहाली है. महंगाई आसमान छू रही है. इसी बीच पीएम मोदी का 3 साल पुराना वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है. ये वीडियो लोकसभा चुनाव 2019 के समय राजस्थान के बाड़मेर में हुई जनसभा का है. बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी उम्मीदवार थे. कांग्रेस के टिकट पर पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल चुनाव लड़ रहे थे. बॉर्डर एरिया में हुई इस जनसभा में पीएम मोदी का भाषण पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा. पाकिस्तान की बदहाली पर बोलते हुए कहा था कि हमनें पाकिस्तान को कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर कर दिया. अब वही भाषण पाकिस्तान में वायरल हो रहा है.

भारत ने जिस दौर में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए थे. उस वक्त वहां इमरान खान की सरकार थी. अब पूर्व मंत्री आजम खान स्वाति ने ट्वीटर पर पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि- सुनिए भारत के मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं? अगर आपमें इज्जत नहीं है तो शर्म कीजिए. पाकिस्तान के लोग: इसलिए, इस देश को बचाने का एकमात्र तरीका इमरान खान की असली आजादी है.

"I compelled Pakistan to go around the globe with a begging bowl."

The funniest part, PTI sharing this to tell current govt, look what Modi is saying about you. While the clip is from April 2019 when Imran Khan was in govt. pic.twitter.com/dgbHqMorrl

— Naila Inayat (@nailainayat) January 15, 2023