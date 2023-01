Gaurav Tanjeja: इस भारतीय ने अमेरिका के आसमान में बनाया भारत का नक्शा, PM मोदी से कहा-अगली बार पाकिस्तान को भी अंदर ले लेंगे

Gaurav Tanjeja: गणतंत्र दिवस पर जहां पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है. हर भारतवासी आज देश के प्रति अपने प्यार को जाहिर करने के लिए कुछ न कुछ नया कर रहा है. वहीं यूट्यूबर गौरव तनेजा ने भी भारत को गणतंत्र दिवस पर एक अनोखे अंदाज में गर्व करने का मौका दिया है. गौरव तनेजा ने अमेरिका के आसमान में भारत का अब तक का सबसे बड़ा नक्शा बनाकर भारत को उसके 74 गणतंत्र दिवस पर एक अनोखा तोहफा दिया है.

Final preparations for #AasmanMeinBharat mission, a tribute to Bharat.

We are attempting to make India’s largest Map in the sky this Republic Day ! pic.twitter.com/QJZTkIbfmM

— Gaurav Taneja (@flyingbeast320) January 24, 2023