राणा सांगा के अंतिम विश्राम स्थल बसवा पहुंचे लक्ष्यराज मेवाड़, बताया आज क्यों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

Dausa News : महाराणा सांगा की जयंती के उपलक्ष पर आज दौसा जिले के बसवा में अनेक आयोजन हुए. इन कार्यक्रमों में मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भाग लिया. जैसे ही लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ बसवा में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और मोटरसाइकिल ओ से युवाओं ने उनकी अगवानी की जिसके बाद वह महाराणा सांगा सर्किल पर पहुँचे और पुष्पांजलि अर्पित की.

महाराणा सांगा की जयंती के अवसर पर 551 महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली इस कलश यात्रा में भी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मौजूद रहे इस दौरान जगह-जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया इस दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए. अपने दौरे के दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ महाराणा सांगा के चबूतरे पर पहुंचे और वह शीश नवा कर पूजा अर्चना की. इस दौरान महाराणा सांगा के चबूतरे को विकसित करवाने के प्रयास करने की बात कही.

My visit to Baswa, the last resting place of my ancestor Rana Sanga, was a very moving experience that can not be described in words.#legacy#Maharana #MaharanaSangramSingh#birthanniversary#leadership#devotion#proudIndian#inspiration#JaiMewar#LRSM#Udaipur#savewater pic.twitter.com/HKAcgxTb0P

— LakshyarajSinghMewar (@lakshyarajmewar) April 14, 2023