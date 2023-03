Rajasthan: Facebook फ्रेंड पर भरोसा करना डूंगरपुर की महिला को पड़ा भारी, अकाउंट से उड़ गए 3 लाख 20 रुपये

Fraud after friendship on Facebook in Rajasthan​: डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती की और उसे झांसे में लेकर 3 लाख 20 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी. महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

फेसबुक पर दोस्ती के बाद हुई धोखाधड़ी (Fraud after friendship on facebook)

डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाने के थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि डूंगरपुर जिले के जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है. थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि इसी के तहत थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित महिला ने वर्ष 2021 में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में पीड़ित महिला ने बताया था कि अचाण चुनियां थाना बगरू ,जयपुर निवासी अरुण पुत्र कजोड़मल चौधरी से उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी.

झांसा में लेकर 3 लाख 20 हजार रूपये ऐंठे (extorted money by tricking)

इसके बाद आरोपी अरुण चौधरी ने उसे झांसा में लेकर टुकड़ो में उससे 3 लाख 20 हजार रूपये लिए थे. वहीं महिला कई बार उससे रुपए वापस लौटाने की मांग कर रही थी लेकिन आरोपी अरुण पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था.आखिरकर रुपए नहीं मिलने पर पीड़ित महिला ने थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. लेकिन आरोपी लम्बे समय से फरार चल रहा था.

आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार (Accused was arrested from Gujarat)

इधर, पुलिस की ओर से चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर के जरिये आरोपी के गुजरात में होने की सुचना मिली. जिस पर सीआई हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में थाने की एक टीम का गठन किया गया. टीम ने मुखबिर से मिली सुचना के तहत गुजरात के सुरत शहर में दबिश दी और आरोपी अरुण चौधरी को सुरत से गिरफ्तार किया. इधर पुलिस आरोपी अरुण से पूछताछ कर रही है.