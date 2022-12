Anushka Sharma Qala: लंबे समय बाद फिर पर्दे पर दिखा अनुष्का शर्मा का जलवा, फिल्म 'कला' में आईं नजर

Anushka Sharma Retro Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा काफी वक़्त से स्क्रीन से दूर थीं, लेकिन 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर अनुष्का शर्मा बड़े पर्दे पर वापसी की हैं. अनुष्का शर्मा का नया लुक देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं. फैंस को अनुष्का का नया लुक को काफी पसंद कर रहे हैं. इस लुक में अनुष्का की खूबसूरती की तुलना नरगिस से की जा रही है.

आपको बता दें कि इस फिल्म से इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, जिनके अभिनय की जमकर तारीफ हो रही हैं. वहीं, फिल्म को दर्शकों का बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है. इस सबके बीच फिल्म में अनुष्का शर्मा को देख फैंस हैरान हो गए. अदाकारा करीब चार साल बाद पर्दे पर नजर आईं, जिससे फैंस काफी उत्साहित हैं.

OMGGGGGGGGGG!!!!

It feels amazing to see #AnushkaSharma back on screen after 4 years.

Watch #Qala on Netflix RIGHT NOW!!!#QalaonNetflix #TriptiDimri pic.twitter.com/PoBYHC7lW8

— Anshu (@TweetingAnshu) December 1, 2022