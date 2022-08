OTT पर अगर आपको कोरियन ड्रामे की है तलाश तो WATCHO APP है सबसे मुफीद ठिकाना

Watcho App: OTT की दुनिया में तेजी से अपनी धाक जमा रहा Watcho App में हर रोज बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प कंटेंट स्ट्रीम हो रहा हैं. सबसे खास यह है कि अगर आप कोरियन ड्रामों के शौकीन हैं तो Watcho App आपके के लिए सबसे मुफीद ठिकाना है. जहां कोरियन ड्रामे को आप हिंदी डब में बेहद ही HD क्वालिटी में देख सकते हैं. '#RozanaKDrama' के सेक्शन में हर रोज 3 घंटे का कोरियाई कंटेट हिंदी में डब कर स्ट्रीम किया जा रहा है.

अगर आप ड्रामा, एक्शन और रोमांस से लेकर sci-fi तक देखने का शौक रखते हैं तो WATCHO से बेहतर आपके लिए कोई OTT का ठिकाना नहीं हो सकता. WATCHO हिंदी में डब किए गए कोरियाई शो की पेशकश करके बड़े पैमाने पर इंटरनेशल कंटेट को इंडियन ऑडिएंस के लिए पेश कर रहा है. कुल 650+ घंटे का कोरियाई कंटेट सिलसिलेवार तरीके से जारी किया जाएगा. जिसमें हर दिन नए एपिसोड को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा.

शो के रोमांचक लाइन-अप में अलग-अलग कैटेगरी- रोमांस, कॉर्पोरेट कॉन्सपिरेसी, पारिवारिक नाटक, फैंटसी, रोमांच और sci-fi शामिल हैं. लाइन-अप में पहला है 'वेलकम 2 लाइफ', - एक काल्पनिक नाटक जो एक स्वार्थी वकील की कहानी बताता है, यह उन लोगों की मदद करता है जो कानून का फायदा उठाना चाहते हैं. एक दिन, उसके साथ एक कार दुर्घटना होती है और वह एक पैरेलल वर्ल्ड में आ जाता है. इसके अलावा कुछ और भी अहम नाटक शामिल हैं जैसे कि 1 Percent of Something, Extraordinary You, Kairos और Flower of Evil.

WATCHO वेब सीरीज़ समेत कई ऑरिजनल शो पेश करता है. जैसे द मॉर्निंग शो, हैप्पी, बाउचरे-ए-इश्क, हैप्पी, गुप्ता निवास, जौनपुर, पापा का स्कूटर, अघाट, चीटर्स - द वेकेशन, सरहद, मिस्ट्री डैड, जालसाज़ी, डार्क डेस्टिनेशन, इट्स माई प्लेजर, 4 थीव्स, लव क्राइसिस, अर्धसत्य और छोरिया के साथ-साथ लुक आई कैन कुक व बिखरे हैं अल्फाज़ जैसे ऑरिजनल शो भी हैं.

