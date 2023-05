Video: इंसानों की तरह खतरनाक सांप ने ली जम्हाई, मुंह का साइज देखकर कांप जाएगी रूह

Snake Viral Video: अब तक आपने इंसानों को तो जम्हाई लेते हुए खूब देखा होगा. इंसान जब जम्हाई लेते हैं तो कई बार वह अपने मुंह को तो बड़ा सा खोलते ही हैं, साथ ही अपने हाथ-पैरों को भी तोड़ते हैं लेकिन आज हम आपको एक बेहद ही रोमांचक वीडियो दिखाने जा रहे हैं. यह वीडियो भी जम्हाई से जुड़ा है. हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो किसी इंसान की जम्हाई का नहीं बल्कि एक खतरनाक सांप का है, जिसके वीडियो को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे.

सोशल मीडिया पर हर दिन पहले लाइफ से जुड़े हुए वीडियोज आपका ध्यान खींचते रहते हैं. कई लोग जंगली जीव से जुड़े हुए वीडियो देखना खूब पसंद करते हैं. वह जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी जिंदगी कैसी होती है. आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खतरनाक सांप की जम्हाई दिखाई गई है. मजेदार बात तो यह है कि खतरनाक सांप बिल्कुल इंसानों की तरह ही ले रहा है. इसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

वैसे तो सांप बेहद खतरनाक जीव माने जाते हैं. इनका जिक्र होते ही लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं. वहीं कुछ सांप शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं. यह बेचारे केवल अपनी जान पर हमला होने के समय ही दूसरों पर हमला करते हैं लेकिन आज का वीडियो बेहद ही दिलचस्प है. इस वीडियो में हम आपको आज हरे रंग का बड़ा सा सांप दिखाते हैं, जो कि जम्हाई लेने के लिए जो अपना मुंह खोलता है तो नजारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो देख कर आपको यकीन नहीं होगा कि सांप इतना बड़ा मुंह खोल सकता है.

Have you ever seen a snake yawn? pic.twitter.com/zgbYJhtYVs

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 2, 2023