स्कूटी स्टार्ट करते ही फन फैलाकर निकल आया खतरनाक किंग कोबरा, Video होश उड़ा देगा

King Cobra In Scooty: सांप इतने ज्यादा खतरनाक जीव होते हैं कि उन्हें देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं. कुछ लोगों की तो हालत इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि वह उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं. सांप की कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं, जिनकी एक फुंफकार से ही इंसान की जान तक जा सकती है. इंटरनेट पर सांपों से जुड़े हुए तमाम तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं.

सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान किंग कोबरा वाले वीडियोस बटोरते हैं. आज हम आपको किंग कोबरा से जुड़ा हुआ ऐसा वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आप स्कूटी चलाने से डरेंगे. दरअसल इंटरनेट पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक किंग कोबरा ऐसी जगह छुप कर बैठा है, जहां कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है.

जी हां, वीडियो में आप देख सकते हैं कि खतरनाक किंग कोबरा स्कूटी के अगले हिस्से में कुंडली मार कर बैठा हुआ है. जरा सोचें कि कभी आप अपनी स्कूटी स्टार्ट करने जाएं और उसके आगे वाले हिस्से से एक खतरनाक किंग कोबरा फन फैला कर निकल पड़े तो आपका क्या हाल होगा. यह सोचने मात्र से ही आपकी रूह तक कांप जाती है तो जरा सोचिए जिस स्कूटी के अंदर से किंग कोबरा वाकई निकला है, उस शख्स का क्या हाल हुआ होगा हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स पेचकस की मदद से स्कूटी के अगले हिस्से को खोल रहा है और किंग कोबरा को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है.

Man rescuing a Cobra stuck in a scooter using a screwdriver & his hands pic.twitter.com/PgtjSusZzZ

— Pagan (@paganhindu) April 10, 2023