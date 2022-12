फिल्म 'पठान' के गाने 'बेशर्म रंग' को Vivek Agnihotri ने कहा बकवास कॉपी, फैंस ने लगा दी क्लास

Vivek Agnihotri Comment On Song Besharam Rang: फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' फेम फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाजों के लिए जाने जाते है. मुद्दा कोई भी हो, वह खुलकर अपनी बात को रखते हैं. बता दें कि विवेक अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं साथ ही अपने फैंस के बीच हमेशा यह चर्चा में बने रहते हैं.

साथ ही वो अक्सर बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. इसके अलावा वह बॉलीवुड फिल्मों और स्टार्स पर भी अपनी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते है. ऐसे में एक बार फिर विवेक अग्निहोत्री अपने एक ट्वीट को लेकर लाइमलाइट में आ गए हैं. बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट के जरिए फिल्म 'पठान' के गाने 'बेशरम रंग' को घटिया कॉपी बताया है

अब इस ट्वीट को लेकर चर्चाओं का सीकर हो गए हैं. ट्वीट में विवेक ने बॉलीवुड के गानों पर निशाना साधा है. उनका मनना है कि आजकल बॉलीवुड गाने इंस्टा रील्स की बकवास कॉपी की तरह लगते हैं. इस ट्वीट के बाद विवेक अग्निहोत्री की यूजर्स ने जमकर आलोचना की है. यूजर्स को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आई कि विवेक ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के गाने को घटिया कॉपी करार दिया है।

विवेक अग्निहोत्री का 'पठान' फील के लिए ट्वीट

हालांकि, फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने बिना किसी गाने या फिल्म को टारगेट किए बिना ही ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ''पहले इंस्टा रील्स बॉलीवुड गानों की घटिया कॉपी लगते थे और अब बॉलीवुड गाने इंस्टा रील्स की घटिया कॉपी लगते हैं.'' इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर बवाल मच गया है.

First Insta reels used to look like bad copies of Bollywood songs. Now Bollywood songs look like bad copies of Insta reels.

शाहरुख खान के फैंस ने लगाई फटकार

आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट को देखने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक ऋतु नाम के यूजर ने विवेक के एक पुराने ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'शाहरुख खान सुपरस्टार हैं' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि 'बॉलीवुड बहुत बदल गया है. ऐसा लगता है कि आजकल सब कुछ कॉपी किया गया है.' ऐसे ही उस पोस्ट पर कई कमेंट्स आ रहे हैं.

Heard of loyalty?? I guess u haven't. You obviously cannot be loyal to anyone or anything Jis Bollywood ko sar par bitha rakha tha... use aaj gaali? Jo apne kaam ka na ho sakaa... wo Kashmiri Pandito ka kya hoga? Is sab ke beech... doosra fattu @AnupamPKher gayab hai pic.twitter.com/ngkQrmihiW

— Sachin Pawar (@sachin181273) December 13, 2022