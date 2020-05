जयपुर: विशाखापत्तनम गैस रिसाव हादसे पर CM गहलोत समेत कई नेताओ ने जताया शोक

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम गैस रिसाव हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए बीमारों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की है.

अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि इस भयावह गैस रिसाव हादसे की जानकारी मिलने पर वह स्तब्ध हैं. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति सांत्वना जताते हुए हादसे में अस्वस्थ हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

Shocked to know about the terrible #VizagGasLeak tragedy. My condolences to the bereaved families, who have lost their loved ones. May God give them strength to bear this loss. Prayers for the speedy recovery of those injured.#vishakhapatnam #AndhraPradesh

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 7, 2020