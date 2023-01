राजस्थान की रहने वाली कैप्टन शिवा चौहान दुनिया से सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात

Captain Shiva Chauhan: राजस्थान की रहने वाली कैप्टन शिवा चौहान (Captain Shiva Chauhan) का नाम आज दुनिया से सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है. इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही हैं. कैप्टन शिवा चौहान ने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर अपना और भारत का नाम रोशन कर दिया है. चलिए जानिए कौन है राजस्थान की रहने वाली कैप्टन शिवा चौहान...

कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन बैटल स्कूल में बाकी कर्मियों के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद दुनिया से सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनता होने वाली पहली महिला हैं. सियाचिन बैटल स्कूल में कैप्टन शिवा चौहान को बर्फ की दीवार पर चढ़ना, हिमस्खलन और हिमस्खलन बचाव और उत्तरजीविता अभ्यास की ट्रेनिंग दी गई और वे 2 जनवरी 2023 को एक कठिन चढ़ाई करने के बाद ग्लेशियर में शामिल हुई.

राजस्थान के रहने वाले कैप्टन शिवा चौहान फिलहाल 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं और वे कुमार पोस्ट पर अपनी ड्यूटी दे रही हैं. बता दें कि कैप्टन शिवा चौहान बंगाल सैपर ऑफिसर हैं. जब वह 11 सााल की थी तभी उनके पिता की मौत हो गई थी. उसके बाद से उनकी मां ने उन्हें संभाला, जो एक हाउसवाइफ हैं.

कैप्टन शिवा चौहान की मां ने उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और उन्होंने उदयपुर से स्कूलिंग की. इसके बाद उन्होंने एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रैज़ुएशन की. बता दें कि कैप्टन शिवा चौहान 25 साल की हैं.

#WATCH | Capt Shiva Chouhan becomes the first woman officer to get operationally deployed at the world's highest battlefield, Siachen, after training at Siachen Battle School along with other personnel.

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/He6oPwdQM9

— ANI (@ANI) January 3, 2023